Je me nomme Ousmane SAWADOGO né le 30 Décembre 1980 à Ouagadougou. j'ai étudier à l'université de Ouagadougou et je suis sorti avec une maîtrise en Économie Agricole des Ressource Naturelle et de l'Environnement. J'ai de l'expérience en: comptabilité(3 ans), le renforcement des capacités des promoteurs dans la gestion de leurs micro-projets(4 mois), la collecte des données, la rédaction des plans d'affaire et depuis Mai 2012 je suis conseiller en agriculture dans l'ONG Vigilance Burkina. j’aimerais évoluer dans le secteur Agricole et de l'environnement, participer à la professionnalisation de ce secteur.