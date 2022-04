Économiste-gestionnaire de formation et cumul de nombreuses d'années d'expérience dans le domaine de la gestion financière et administrative avec une capitalisation assez pointue dans les études de faisabilité de projets d'investissements productifs. Enseignant et formateur en initiation en ENTREPRENARIAT ET EN CREATION DE MICRO PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. Expert en élaboration de projets d'entreprises



Mes compétences :

Finance

Business development

Management