Ousmane SOUGOUFARA

Spécialiste dans la mise en place et l'animation de partenariat pluridisciplinaire et pluriculturel.

Spécialiste dans la recherche de subvention européenne et internationale.

Bonne connaissance de l'intercommunalité et de ses enjeux

bonne connaissance sur les processus de création de structure intercommunale.

Bonne connaissance des outils de la déconcentration et de la décentalisation

Bonne connaissance des outils de la démocratie participative.



Mes compétences :

Développement durable

Intercommunalité