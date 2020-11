Ousmane SOW

Élève en master à lINSTA sur Paris je cherche une entreprise pour mon alternance en Architecte technique en informatique, option Développement pour une durée de 1/2 ans à partir d'octobre 2020.



EN PROGRAMMATION



Mon cursus universitaire ma permis d'acquérir les bases de la programmation et une bonne connaissance des langages suivant:

SQL, JAVA, C/C++, Javascript.



Durant ma formation, jai développé des applications web en

Php, HTML 5, CSS 5, JSON



Avec des bases de données:

Oracle, Accès, Mysql, MongoDb



Jai développé des applications de jeu en:

Java, Shell, C



RESEAUX



Acquis des connaissances en configuration serveurs:

NFS , LDAP, NIS, Samba, DNS



Appris:

la gestion des services systèmes

le paramétrage des interfaces sur des systèmes Linux Centos

À partir de la ligne de commande et aussi Marionnet dans Virtual Box pour différentes distributions de LUnix.





STAGE



Mon stage en tant que développeuse Web et Mobile chez Confledis en 2019 dans une équipe de 6 développeurs et développeuses ma permis davoir des compétences en:

WordPress, Angular 8, Bootstrap.





JOB ETUDIANT



Employée polyvalent chez Bio C Bon depuis 2019

Mise en rayon, tenue de caisse, rangement, nettoyage des lieux