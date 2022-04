Ousmane SY

Responsable en développement commercial, je suis spécialiste dans la DSE ( DISTRIBUTION SUIVI ET ÉVALUATION ). Pur fruit du terrain, mes connaissances, capacités et techniques commerciales ont été solidifiées par mon expérience dans l'opérationalite de l'activité commerciale; notamment : *Découverte de nouvelles opportunités d'affaires *Techniques de prospection commerciale * Règles et procédures commerciales * Offre de produits et services * Négociations commerciales * Gestion de la clientèle développée * management de l'équipe commerciale * Collecte, étude et analyses de données sur le marché .



Une bonne dose de connaissances managériales acquises au niveau de l'ISM additionnée de cette expérience a développé mon assise en: * Constitution et Répartition d'une équipe commerciale sur le terrain * Fixation d'objectifs de vente et Évaluation des réalisations. * Coordination et Animation de cette équipe commerciale * Formation et Assistance des collaborateurs sur les techniques de vente *Fixation d'indicateurs d'activité et leur suivi * Approche analytique des données recueillies sur le terrain * Établissement de rapport d'activités.



Et je continue mon tout petit bout de chemin en m'améliorant continuellement avec le contact du terrain et de la hiérarchie pour ce travail que j'adore. Donc toujours apprenti et en quête permanente de connaissances, je suis bien dedans. Tel (221) 78 303 35 13



Mes compétences :

Management opérationnel

Développement commercial

Installation Suivi et développement de nouveaux pr