Ousmane TALL

De formation juridique généraliste, complétée par le CAPA de l'EFB (Barreau de Paris )j'ai évolué vers le management d'équipes opérationnelles en accompagnant depuis 1995, le dévéloppement du leader français de l'assurance de protection juridique, AXA Protection Juridique, .

Nous avons développé des solutions de gestion innovantes pour accompagner efficacement 25000 clients chaque année,tout en maintenant la qualité de service et l'équilibre des coûts.

Les expériences de management d'équipes opérationnelles, de département puis en mode projet sur la création d'une plateforme de phoning interne,le développement international et les modes alternatifs de règlements des conflits complètent mon parcours en entreprise dans des domaines et situations très variés.



Mes autres sources d'intérêts:

Est-il inévitable que des millions de jeunes africains n'aient d'autre choix entre la noyade en mer sur la route de "l'Eldorado" ou la grande précarité sans véritables perspectives d'avenir dans le pays d'origine ?

Motivé par le "co-développement", moyen concret de créer une ouverture pour les économies africaines , je contribue au projet http://www.elearning-africa.com/ véritable catalyseur de talents et d'opportunités locales..



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projets