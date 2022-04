Ousmane THIAM

Les domaines d’intervention et les prestations fournies par le projet Initiative pour l’entraide et la Solidarité ont été décidés par rapport aux compétences, au dynamisme, a ma rigueur et à l’expérience de son équipe l’Initiative pour l’Entraide et la Solidarité offrira à cet effet un service de qualité aux populations défavorisées grâce à ses propres personnes-ressources et à des actions efficaces dont elle peut disposer. Elle peut s’appuyer également sur les ressources humaines de partenaires Africains, Maghrébins et Européens.

En définitive, le projet Initiative pour l’entraide et la Solidarité dispose d’un groupe d’acteurs sociaux dans les différents secteurs de son domaine d’intervention. Ces intervenants associent leurs noms, leur compétence et leur réputation au projet Initiative pour l’entraide et la Solidarité pour la réalisation de missions spécifiques.