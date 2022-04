Ousmane THIAM

Ingénieur de conception en génie civil, je suis spécialisé en calcul de structures (ISBA-TP/Marseille).

Avec une expérience tant en conduite de chantier qu'en contrôle technique ou encore en bureau d'étude sur du calcul et du dimensionnement, j'ai pu acquérir des compétences techniques et une aisance relationnelle et managériale.

Mes missions m'ont permis de valider mon souhait de poursuivre en bureau d'Etudes sur du calcul de structure.

Disponible immédiatement, je suis mobile et joignable au : 07 51 16 34 03



Mes compétences :

Conception / Dimensionnement de structures

Suivi de chantiers

Gestion de projets

Contrôle technique construction