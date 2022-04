Ousmane TORETO

Je suis un jeune camerounais passionner des véhicules , en fait je chauffeur en général et titulaire des permis de catégories B - C-E . Donc je manipule tous les moyens de transports... Ceci pour dire que j' aime les autos et puis je même fait la conduite défensive ou préventive et en obtenir un diplôme qui atteste mon savoir faire.

En outre je passe pour un caméléon dans mon monde c'est à dire que je m'adapte bien à tous ce que j'apprend et surtout que j'apprend vite et même très vite d'ou LE CAMÉLÉON............





MERCI





Mes compétences :

Chauffeur

Electricité

Sécurité au travail