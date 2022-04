Ousmane Zounourainy BALDE

Je m appele Balde Ousmane Zounourainy

je suis le 7 aout 1960;marie et pere de 3 enfants

j ai fais des etudes sup en electo mecanique avant d obtenir une bourse d etude du gouvernement guineen en fevrier 1981 pour faire des etudes de pilotages en Yougoslavie

j ai termine mes etudes en septembre 1985 avec une licence de copilote B727/200

en juin 1999 j ai fais un stage de formation en belgiqu a Sabena Flight Academy pour passer du B727 au B 737

et je suis cdt de Bord depuis 2000 avec plus de 8000 hrs de vol dont 6000 a gauche

je suis tres ineresse par la petite industrie et j ai la ferme conviction que la lutte contre l appauvrissemnt des peuples d afrique sub sahariens passe par la producction locale avec des competences locales(disponibles a suffisence)



Mes compétences :

Professionalisme

Réactivité