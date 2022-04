Ousmanou YANGOUO

J'ai le niveau CAP magasinier cariste au lycée Paul sérusier à carhaix

Puis j'ai réalisé une formation d'insertion garantie jeunes pour travailler sur mon projet professionnel pendant 1 an sur carhaix, ensuite, je me suis engagé dans la marine pour découvrir le métier de fusilier marin, mais je n'ai pas donné suite à cette engagement.

Néanmoins, j'ai pu apprendre et découvrir pleins d'aspect sur ma personnalité : notamment la rigueur, le sens des responsabilités ainsi que la volonté. à ce jour je travail sur une nouvelle orientation, qui est le transport et la logistique.



Mes compétences :

Livraison de commande

Prearation de commandes

Mise en rayon

Reception de commande