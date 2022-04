Ousmine CISSÉ

Bonjour ,



Je voudrais vous faire savoir que j'ai 10 kilos d'or et que je désire revendre , je suis beaucoup jeune et je ne sais pas comment cela ce passe , j'ai beaucoup confiance au blanc qu'au africain , j'ai vraiment besoin de votre aide , c'est un bien que mon père a laissé avant son décès si vous pouvez faire quelque chose pour ma personne veillez le faire ,j'ai une sœur et ce bien est a moi et elle et je ne sais pas comment faire , je ne veux pas aussi le montré a des africains au risque de le perdre , svp veillez nous aidez .



Merci