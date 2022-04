(+213) 797307726 /699232200

Nous Somme une equipe de jeunnes styliste ,

On gére une entreprise a couture pour homme , on contacte les jeunnes , on ridige un contrat avec eux , On s'aide a arriver a notre reves !

T'es jeune t'as de gout fashions ! join us

On réve d'avoire notre propre signiature , notre propre ligne de vatements..

Pour nous joindre Cé simple :

dissinez un Costume (homme) + un chapeau classique

Qui realise le style 90s va partager notre dream

Oussama ^^



Mes compétences :

Modeliste

Graphisme

Design graphique

Mathématiques

Publicité

Stylisme