Oussama ABAEID

Dans le domaine informatique depuis quelques années, j'ai commencé par les réparations d'ordinateurs, installations de systèmes et de logiciels.

Après avoir suivi une formation sur les logiciels Photoshop et wordpress, je me suis tourner vers la création artistique pour média web, ce qui m'a amené logiquement au développement et intégration web.

J'ai suivi une nouvelle formation de Développeur Intégrateur Web afin d'acquérir de nouvelles techniques de développement pour correspondre aux dernières technologies du web.



Mes compétences :

PHP

MySQL

JavaScript

PHP 5

CSS 3

JQuery

HTML 5

HTML

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

PhpMyAdmin

Adobe After Effects

E-commerce

OpenCart

Prestashop

MVC

Bootstrap

CodeIgniter