Oussama ABASSI

Titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences et technologies de l'information et de la communication et d'un diplôme d'ingénieur en télécommunication, j'occupe depuis juin 2014 un poste d'ingénieur chercheur au CEA-LETI. Ma principale mission est de participer au développement d'un environnement de vérification pour une architecture multi-coeurs ARM Cortex-A53. Je suis ouvert à toute opportunité dans le domaine de l'électronique numérique (développement VHDL/Verilog, vérification, prototypage FPGA ...).



Mes compétences :

C/C++

FPGA

VHDL

Verilog

Shell

UVM

SystemVerilog