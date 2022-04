Oussama ABDELKHALKI

2013 à 2016 : Commercial à l’agence IGC Homexpo à Bordeaux



Missions B To B :

◉ Création et développement de partenariats avec les acteurs liés et apporteurs d’affaires (promoteurs, lotisseurs, notaires, géomètres, agences immobilières, marchands de biens et banques)

◉ Prospection foncière : animation du réseau pour une recherche efficace et personnalisée



Missions B to C :

◉ Animation de la vitrine commerciale (maison témoin et mise en valeur des annonces et offres commerciales sur nos supports de communication « Sites Internet, affiches, salons… »)

◉ Recherche et suivi de prospects, accueil clients et découverte des besoins

◉ Retranscription des découvertes des besoins du client en cahier des charges pour le Bureau d'Etudes

◉ Conclusion du marché avec le client et suivi administratif du dossier (mairies, banques, notaires et en interne) jusqu’à l’ouverture du chantier

◉ Fidélisation clientèle en s’assurant de leur satisfaction jusqu’à la remise des clés



2006-2013 : Chargé Marketing/communication et relations partenaires IGC



Missions :

◉ Marketing Stratégique (Actions de co-branding, veille à la bonne synergie entre la R&D, le service achat et le marketing)

◉ Marketing Opérationnel et Merchandising (Gestion et audit des showrooms d’IGC dans le Sud-Ouest, développement et optimisation des gammes de produits et mise à jour d’un catalogue dédié aux prestations d’IGC…)

◉ Portail InternetArray (Rédacteur et Chargé des relations partenaires)

◉ Magazine « Maisons en vue », le magazine semestriel d’IGC (Chargé des relations partenaires, rédacteur et réalisateur de publireportages et photos)

◉ Organisation et gestion évènementielle (Incentives, conventions, séminaires, inaugurations, journées portes ouvertes, vernissage, trophées Golf…)



Mes compétences :

Marketing

Communication

Contacts humains

Merchandising

Commercial