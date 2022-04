Oussama ABIDA

Je suis ingénieur en informatique diplômé de l'École Nationale des Sciences de l'Informatique de Tunisie (ENSI) avec une mention Assez bien et certifié Zend PHP Engineer.

Je possède à présent une expérience professionnelle d'un an autour des technologies Web(Symfony2,PHP5,HTML5/ JavaScript …), Au cours de mes projets académiques j'ai exploré plusieurs technologies (PHP5, C/C++, Java)mais finalement j'ai choisi de me spécialiser dans le monde du web.



Mes compétences :

Symfony2

PHP 5

Ext JS

Scrum

JQuery

JQuery Easy UI

JavaScript

Doctrine2

MySQL

HTML 5

CSS 3

PHPUnit

SVN

Team Foundation Server

MongoDB

AngularJS

Node.js