Oussama ABSI

• L’optimisation des processus de planification, de l’approvisionnement et de la production

• Modélisation, optimisation et aide à la décision dans les systèmes d’ingénierie

• La mise en place des systèmes d’information décisionnels avec Microsoft SQL server

• Conception des systèmes d'information

• Langages de programmation : JAVA, C, VB.net, C#,Python

• Science des données : R,SPSS,RapidMiner

• Programmation web : PHP,j2ee,Ruby on Rails

• Administration de base de données : SqlServer, MySQL,Oracle

• Réseau Informatique : CISCO CCNA , CCNA Security

• Multimédia: Flash & PhotoShop

• Administration LINUX





Mes compétences :

Visual Basic .NET

Macromedia Flash

Java

ECommerce

UML/OMT

SQL Server Integration Services

SQL Server Analysis Services

SQL

SPSS

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Business Intelligence

Adobe Photoshop