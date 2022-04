Oussama ACHARAF

Responsable Département Digital , Administrateur de site ,integrateur web

Gestionnaire de communauté Chef de projet Internet ,Référenceur , responsable

des codes sources constituant les différents langages de programmation

d'Internet et responsable réseaux sociaux (Facebook ,Twitter ,LinkedIn ,Instgram..)

Responsable parc informatique site Casablanca de GROUPON

Maroc. Installation et configuration du Serveur VoIP Asterisk. Administration

Réseau sous Windows Server 2008. Maintenance d’équipements de Réseau LAN

WAN, WIFI, Maintenance des postes. Administration la messagerie sous Google

Apps. Installation des Camera IP, configuration DVR



Mes compétences :

JavaScript

Microsoft SQL Server

C#

HTML

MVC

JQuery

UML

C++

ASP.NET

Wordpress

Merise

CSS