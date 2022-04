Oussama ACHOURI

Actuellement en première année de master à l'IUP Ingénierie Economique de l'université Pierre-Mendès France à Grenoble, je suis actuellement à la recherche d"un stage en finance, audit, comptabilité ou gestion qui me permettra de développer mes compétences. Ce stage débute en avril 2015 et peut aller de 3 à 6 mois, si possible j'aimerai que ce stage puisse ouvrir vers un contrat d'alternance pour ma dernière année de formation.



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Business Objects

Microsoft Word 2010

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint