Oussama ASSOUDI

Madame, Monsieur,

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature.

En effet, je suis travailleur, rigoureux et disponible . Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions. Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à l'équipe. Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté et me pousse, au contraire, à faire mes preuves. Ce premier emploi va marquer le début de ma vie active, dont la réussite est entre mes mains. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

ASSOUDI OUSSAMA





Mes compétences :

Bureautique

Adobe Photoshop