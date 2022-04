Oussama BAMMOU

Exerçant depuis plus de neuf ans les fonctions d'ingénieur concepteur développeur et ingénieur business analyst / responsable de service au sein de grandes entreprises spécialisées en informatique, PYXICOM Rabat, SQLI Oujda et Atos Casa, j'allie entre les deux domaines complémentaires : fonctionnel et technique.



Grace aux différents postes que j'ai occupés durant ces neuf années d'expériences j'ai acquis des compétences telles l'assistance client, la gestion de projets ou encore le management d'équipes.



Ajoutés à cela, mon dynamisme, ma capacité d'adaptation et ma polyvalence sont autant d'atouts que je mets au service de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Business analyst

JavaScript

PHP

JQuery

Joomla!

MySQL

XML

HP Quality Center

TYPO3

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Access

Merise Methodology

Mantis

C++

AJAX