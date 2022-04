Oussama BELAOUDMOU

Ingénieur d'état en Automatique de l’École Nationale Polytechnique, j'ai réalisé mon projet de fin d'étude au Laboratoire des Commandes des processus sous le thème "Etude et commande d'un système hybride éolien-photovoltaique".



Jeune homme dynamique et professionnel, doté d’un esprit poussé d’initiative. Respecte la hiérarchie et les valeurs de l’entreprise. Très à l’aise devant un auditoire et ayant une grande capacité à gérer et à s’intégrer dans des groupes déjà formés. Assoiffé de connaissance et de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Contrôle-commande

Turbomachines