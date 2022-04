Oussama BELKOUBBI

Conseil et expertise juridique établissement de tout type de contrat - contrats de vente , contrats de crédit investissement ,facilité de caisse ,nantissement de marché , lettres des significations contrat de subrogation. suivi des droits constatés.. , recouvrement des créances par voie amiable et judiciaire gestion d'un portefeuille plus de 300MDH , négociations , établissement des protocoles d'accords animation des intermédiaires de justice, suivi des arrangements, entamer les procédures judiciaires, commandements immobiliers saisies arrêts saisies exécutions, Réalisation des garanties, représentation de la banque à l'occasion des expertises comptables et foncières, enquêtes policières et judiciaires au près des tribunaux. Déclaration des créances dans le cadre de la liquidation ou redressement judiciaire, défendre les intérêts de la banque lorsque sa responsabilité est mise en cause , établissement des contrats de crédit et de garantie.. vérification des garanties notification et conservation des garanties ...déclarations et suivi des assurances groupe ,veille juridique, conseil juridique...



