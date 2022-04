Bonjour,je suis un étudiant en 1ere année cycle d’ingénieur à l’École National des Sciences Appliquée Oujda (ENSAO) en génie réseaux et télécoms!mon but est de faire des connaissances avec des Anciens GTR ! acquérir de nouvelle informations sur le domaine de télécoms ! et enfin me préparer pour franchir une carrière professionnelle .



Mes compétences :

Relations sociales

Communication