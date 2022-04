Oussama BELOUED

Fraîchement diplômé de l’ENSA de Tanger en tant qu’ingénieur d’état en Industrie et logistique, En plus de divers projets académique où j'ai pu étayer les aspects théoriques de ma formation, j’ai aussi effectué plusieurs stages en entreprise, qui m’ont permis de développer mes compétences (Amélioration continue, Gestion de la production,Ordonnancement, Logistique Industrielle, Supply Chain Management..),



Mes compétences :

Simulink

CATIA

Solidworks

Six Sigma

RDM

Pascal

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft FrontPage

Matlab

Lean Manufacturing

LabVIEW

Joomla!

Java