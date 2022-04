Oussama BEN MANSOUR

Double diplômé de Grande

École d’Ingénieurs - ENSAM -, j'ai suivi deux formations pluridisciplinaires orientées « génie industriel ».



Mes compétences commencent dès la R&D et la conception des produits/process, passant par la modélisation, l’essai et l’industrialisation, pour arriver à manager des projets d’amélioration continue des processus industriels.





Mon projet professionnel consiste à :



- Intégrer, en qualité d’ingénieur industriel, une grande entreprise industrielle;



- Collaborer avec ses différents services, fournisseurs et clients;



- Contribuer à l’amélioration de ses performances et de sa compétitivité, épanouissant ainsi ma carrière professionnelle.





Mes compétences :

Lean

Process

Production