Oussama BENANAIBAR

Responsable de Production & fabrication ayant plus de treize ans d’expertise dans le domaine de câblage automobile.

Particulièrement doué pour le bon fonctionnement et la rentabilité du département de production de la zone de préparation, en s'assurant que tous les ICPs (Indicateurs Clés de Performance[KPIs]) de production et fabrication sont réalisés afin de répondre aux exigences définies de l'entreprise, dans le respect des normes de qualité, de santé et de sécurité.



Mes compétences :

Production industrielle

Direction de production

Gestion de projet

Gestion de la performance

Lean management

Kaizen

Kanban

Production

Informatique

Gestion du personnel

Industrie

Étude de faisabilité de projets

Audit interne

Coaching

Coordination

Lean Six Sigma

ERP

Audit qualité

Benchmarking

Gestion de la production

Automation

Automatisme

Contrôle qualité

Ingénierie

AMDEC

Automobile

Capacités oratoires

Management

Gestion des connaissances

Analyse technique

Manufacturing

Expertise technique

Audit

Microsoft Office

Aptitudes relationnelles

Gestion des ressources

Gestion de la capacité

Négociation

Travail en équipe

Communication

Leadership

Coaching de dirigeants

Gestion clients

Gestion des conflits