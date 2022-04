Oussama BENHAMMOU

« Une identité visuelle pertinente et créative, une ergonomie réfléchie et efficace, une intégration suivant les dernières technologies et conforme aux standards d'Internet : le webdesign est un grand carrefour de sensibilités et de compétences.



C'est ce monde qui me passionne depuis plus de cinq ans. En passant par des start-ups du début du millénaire et par une expérience dans le secteur web, je propose depuis 2007 mes services en tant que directeur artistique / webdesigner freelance.



Ce que j'aime dans ce métier, c'est la relation entre les caractéristiques du web d'un côté et l'univers du client de l'autre. Le défi est alors de proposer une solution adaptée aux deux, tout en sortant des sentiers battus. »



Mes compétences :

Accessibilité

Ergonomie

infographiste

Intégrateur web

Maroc

Référencement

Référencement SEO

Seo

Utilisabilité

Utilisabilité*

Web

Webdesigner

Webmaster