Oussama BENJELLOUN

-Diplômation en Marketing talonnée d’une autre en Commerce International.

-Une expérience estimable en transport international, en Marketing et communication des entreprises.

-Master communication

-Free-lance en événementiel

-Conceptualisation, conseil et scénographie en Publicité

-Figuration

-Rédaction, E-journalisme et Interviews

-Etudiant en Art Dramatique (théâtre et improvisations)

-Ecriture de sketches pour stand up shows ou apparitions scéniques

-Participation à des réunions pour écriture de séquenciers avec des réalisateurs Marocains

-Scénarios de courts-métrages

-Chroniqueur dans la presse écrite

-Couverture journalistique des avant-premières de films et des événements Arts et Culture



Mes compétences :

Animateur

Casting

Chroniqueur

Cinéma

Comédien

Communication

Concepteur rédacteur

Evénementiel

Humour

Maroc

Publicité

Rédacteur

Scénariste