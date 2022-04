Oussama BOUCHOUCHA

Diplômé de l'école d'ingénieurs des Mines de Douai et titulaire d'un Master Spécialisé dans la mise en œuvre d’ERP à l'EPSI, je dispose d’une expertise éprouvée dans des contextes riches et variés avec des acteurs variés (MOA, MOE, éditeurs, intégrateurs, utilisateurs…).



En tant que Consultant Senior AMOA en Systèmes d'Information, mes différentes expériences professionnelles m'ont notamment permis d’intervenir sur l’ensemble des phases de mise en oeuvre de SI : depuis les études de cadrage jusqu'à la conduite du changement, en passant par la rédaction d'expression du besoin, de spécifications fonctionnelles et techniques, et la mise en production.



Mes compétences :

AMOA SI

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet

Conseil

Management opérationnel

Recette fonctionnelle

Conception

Conduite du changement

SAP

GTA

Energie

Finance

HP Quality Center