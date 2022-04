Oussama BOULDJEDRI

Un etudiant en Informatique motivé,autonome et responsable passioné par l'intelligence artificielle et le Machine Learning , Je suis actuellement (septembre 2017 ) en M2 Machine Learning et Data Mining a l'universite de jean monnet a saint etienne .

Je suis en recherche d'un stage de recherche qui debutra fin janvier au sein d'un laboratoire pour faire une these dans ce domaine apres



Mes compétences :

Java

CCNA

Pyhton

R

MATLAB

C

Machine Learning

Microsoft Office

Développement informatique

Analyse de données

Statistiques

Intelligence artificielle

Algebre linaire

Data mining

Vision par l'ordinateur

Optimisation

Reseaux informatique