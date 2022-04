Oussama CHEBBI

Ingénieur passionné de l'informatique, Autodidacte, j'ai su me créer une forte expérience de 8 années dans le développement web avec des compétences polyvalentes, mes diverses expériences m'ont fait acquérir une large culture technique en développement de sites web et plus particulièrement de sites e-commerce à fort trafic avec la solution Magento.



Doté d'un bon relationnel et de bonnes méthodes de travail, mes points forts sont ma forte productivité, mes capacités à porter une équipe et la qualité des prestations que je produis. Passionné par mon métier, j'aime tout particulièrement les challenges techniques et m’impliquer au maximum pour mener à bien mes projets, toujours en étant un des principaux éléments moteur de l'équipe.



Mes compétences :

Magento e commerce

Microsoft SQL Server

JS

Microsoft .NET

Zend framework

C++

XHTML

Java EE

PHP 5

Prestashop

Joomla

Magento

Wordpress

CSS

SQL

Conception UML