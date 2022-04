Oussama CHIHEB

Certifications Obtenues:

--------------------------------

-RHCE :Red Hat Certified Engineer == > en cours de preparation

-RHCSA : Red Hat Certified System Administrator == > ID: 140-097-627

-SUSE CLA : SUSE Certified Linux Administrator == > CLA-LPI6pa76h7re6

-LPIC-1 : Junior Level Linux Certification : LPI 101 et LPI 102 == > ID: LPI000303518

-Microsoft 70-640 Certification :Windows Server 2008 Active Directory, Configuring == > ID: 10050463



Titulaire d'une licence Professionnelle (administrateur des systèmes et applications ) et ayant dans mon actif une expérience réussie de quatre ans dans le domaine d'exploitation informatique, je travail actuellement en tant qu'Ingénieure D’Exploitation informatique au sein de Maroc Assistance Internationnal





Mes compétences :

Configuration des Routeurs Cisco

Installation et configuration: Windows Server 03,

Base de donné : Oracle et SQL Server 2000

Maintenance des équipements informatiques

Configurations et administrations des réseaux loca

Exploitation informatique

Nagios

Supervision

Pilotage

Technicien informatique

- Microsoft 70-640 Certification

Linux

Red Hat

LPI1

RHCSA