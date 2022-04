Oussama CHKIWA

Inspecteur qualité et technologue (Soudage 4 ans)





énergie

nucleaire

pétrochimie

inspecteur qualité

agent qualité

superviseur

vérificateur





bureautique : Word, Excel, , power point

Logiciels : CAO, CATIA 3d, DAO, ALX 2









Diplômes

2012 DUT Science et génie des matériaux université d'Evry (91)



Formation



2014 IWT : Technicien international en soudage







IWS : spécialiste international en soudage



Langue:





- Arabes (courant)



- Anglais (écrit et oral)





inspecteur et technologue en soudage



Contexte Projet





- Inspecteur qualité fournisseur pour AREVA NP (EIRA) chargé de suivre les essais mécaniques chez CETIM Nantes

- Inspecteur qualité documentaire pour AREVA NP au Creusot et à la Défense (pendant 6 mois).

- Agent qualité et vérificateur au service RFM pour la GMES (Nordon et Ponticelli) à l’EPR FA3 (pendant 4 mois)

- Agent qualité AREVA à Paluel (pendant 7 mois) pour le projet RGV (remplacement des générateurs de vapeur)

- Agent qualité AREVA à Gravelines (pendant 2 mois) pour le projet RGV

- JSPM Areva à Jeumont (pendant 2 mois) : contrôleur technique pour la maintenance de pompes primaire.

- En Pologne : inspection soudage Chaudronnerie.

- Sérimax (77) (pendant 9 mois) contrôle qualité avant, pendant et après soudage de PIPELINE pour des QMOS et production(en pétrochimie).

- AREVA à la Hague (pendant 1 mois) Inspecteur qualité en soudage

- AREVA à la Hague (pendant 2 mois) : Surveillance de démontage et coupage des tuyauteries pour remplacer des évaporateurs

- Cherbourg : assistance pour faire des QMOS en pleine eau.

- Rédaction de cahier des charges pour réparation de passerelle de chargement produits pétrolier, tuyauteries et charpente métallique.





Réalisations:



-Inspection et vérification de la conformité des travaux réalisés



-Agents qualité et vérificateur ( DSI, procédure, cahier de soudage,...)



- Contrôle qualité, préparation et suivi de travaux



Bilan individuel de compétences:



-Connaissance des differents procédés de soudage



-Maitrise de l'aspect documentaire (dossier suivi d'intervention, cahier de soudage ,...)



-Etre autonome



- Controle et suivi avant,pendant et aprés soudage



Environnement technique





RCCM 2012

CODAP/CODETI

NF EN 287-1

NF EN ISO 15614-1

ESP/ESPN