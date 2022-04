1. Interprète français - chinois (salons professionnels, négociation avec les fournisseurs chinois etc.), mobile dans toute la Chine.

2. Recherche de fournisseurs fiables, négociation des prix, Suivi des commandes (communication téléphonique/email avec vos interlocuteurs chinois), contrôle de marchandise (qualité et de quantité), contrôle de chargement, la recherche de transporteur.

3: Préparer l'ensemble de votre voyage en Chine (réservation des hôtels et transport…)



Mes compétences :

Microsoft