Mon nom est Oussama Djidel, et je suis ingénieur en informatique.

Dans mes premières années dans le secteur informatique, j'ai grandi une forte expertise dans la diversité des technologies d'informatique, ce qui m'a permis du freelance de nombreux projets avec succès.

Avec un large perspectif sur les solutions informatiques, y compris la programmation, l'infographie et la multimédia, j'ai construit une image précise sur le processus de développement de solutions informatiques, la gestion du temps, et les solutions intégrées.



Au début de l'année 2011, j'ai créé Djidel Solutions, une entreprise Algérienne spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions informatiques personnalisées. Nous poussons le marché local vers des niveaux plus élevés d'innovation, de se tenir au courant avec les dernières technologies, grâce à nos solutions originales et innovantes.



En savoir plus:

www.djidel.com/about?ver=fr



Mes compétences :

Développement web

PHP

Adobe Flash

Adobe Flash AS3

API

MySQL

HTML 5

CSS 3

Programmation

Apache

Web

Java

Création de site web

SQL

Web design