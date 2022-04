Oussama EL MOUTAOIKEL

Bonjour, je suis un homme âgée de 25 ans titulaire de deux diplômes: diplôme technicien comptabilité d'entreprises et diplôme technicien spécialise en production graphique, je suis très sérieux, dynamique et responsable, j’ai utilisé les logiciels : sage 100 comptabilité, Ciel, et logiciel Sominfac, Photoshop et illustrateur bureautique : (Word, excel,Power point ) je suis à la recherche d’un emploi, j'ai dotée d'une expérience dans les domaines comptabilité et l’imprimerie : facturation, la saisie des écritures comptables normales et régularisations (achat, vente, banque, caisse, opération divers,…)et règlement, classement et organisation, établissement des états de rapprochement bancaire, effectuer la déclaration de la TVA, gestion administrative, suivi des situations : fournisseurs et clients, préparation et le suivi des dossiers, impression et finition , si vous êtes intéressés n'hésitez pas de me contacter et merci.

je vous informe que je suis stagiaire actuellement dans une Cabinet d’expertises Comptable.