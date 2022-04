Oussama ELKERBADJI

ELKERBADJI Oussama

0637732067





Madame, Monsieur,



Votre développement, conséquence de votre qualité de servir, me laisse à penser que vous pourriez être à la recherche de conducteur expérimenté.



C’est pourquoi, je me permets de vous proposer ma candidature à un poste de Chauffeur/euse poids lourd étant actuellement à la recherche d’un emploi.



Dans mon travail, je veille sur les marchandises transportées et met tout en œuvre afin de respecter les délais de livraison et superviser les opérations de chargement et de déchargement.



A l’aise avec l’aspect administratif du poste, j’assure l’entretien régulier du camion tant au niveau des vidanges que des réparations de premier niveau.



Méthodiques, rigoureux(se), discret(ète), j’ai le sens des responsabilités et une grande aisance relationnelle qui me permet de fidéliser les clients, étant le principal contact entre la société et le client. Aussi, je serais très heureux(se) de développer plus longuement mes motivations et mes compétences lors d’un futur entretien.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.



Signature



Mes compétences :

Réception, préparation et finalisation des command

Il prépare et réceptionne les commandes avec ou sa

Rassemblement des produits

Il pourvoie en marchandises différents postes de f

Constitution des palettes en fonction de la fragil

Pose de prise électrique et de double et simple al

✓ Lecture de schémas et plans

✓ Câblage industriel et bâtiment

Geste et posture de manutention

Transport poids lourd

Respect du code de la route et suivi des procédure

Lecture de cartes routières