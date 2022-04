Oussama ERRABIA

ERRABIA Oussama 23 ans célibataire j’habite a boukhalef Tanger titulaire de diplôme électromécanique système automatiser niveau ts

mes compétences techniques :

gestion de la maintenance

analyse des circuit et machine a courant alternatif

analyse de circuit et machine a courant continu

analyse de circuit semi conducteur ou électronique

analyse de circuit pneumatique et hydraulique

analyse de circuit logique combinatoire et séquentiel

maitrise l'automate programmable industriel logiciel pl7

accessoire de transmission mécanique et transformation de puissance

transmission de puissance mécanique

maitrise logiciel automsim .isis

débutant en catia





Mes compétences :

dépannage du coffre électrique de machine, changem

création des armoires, alimentation et maintenance

réparation des moule et création des pièce sur com