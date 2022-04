Oussama GHRIBI

Sérieux, indépendant et ponctuel, je souhaiterais devenir un responsable d’affaire ou manager au sein d’une entreprise de BTP.

J'ai auparavant effectué deux années intensives en classes préparatoires aux grandes écoles (mathsphysique), puis deux années en formation d’ingénieurs génie civil à l’école national d’ingénieurs de Tunis, cependant ma forte

détermination pour progresser dans ce domaine m’a permis d’exceller au sein de mon cursus universitaire et qui m’a donc permis d’intégrer un parcours de double-diplôme à l’école polytechnique de l’université de Nantes.

En plus ma curiosité de découvrir des nouvelles civilisations m’a poussé à prendre cette aventure et voir que cache l’avenir pour moi.

J'ai aussi plusieurs expériences en entreprise, que ce soit à l'occasion des divers stages mais aussi les travaux saisonniers ainsi en tant que futur diplômé et disponible immédiatement je suis à la recherche d’un premier emploi qui permettras de faire mes premiers pas dans le monde du BTP en France.



Mes compétences :

Détermination

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Autonomie

Organisation

Communication