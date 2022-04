Oussama GOUBAA

Passionné par mon métier et doté d'un bon relationnel. Jeune Ingénieur Informatique diplômé de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédias de Sfax (ISIMS).



Riche d'une expérience de quatre ans dans le domaine de l’administration des systèmes (Windows 2003 et 2008 server Active Directory, DNS) et réseaux (mise en place d'architectures réseaux TCP/IP et paramétrage des Switchs et routeurs CISCO), l’administration des applications commerciales et comptabilités (TSCom, Sage Commercial et comptabilité), et le contrôle de gestion (Préparation du budget, élaboration des outils de reporting).