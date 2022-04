Compétences Informatiques

Langages : C, Vb.net, Asp.net, Html, Php, Css, Ajax, Xml, Jquery, JavaScript, SQL Server, MySQL,Flash.

Cms : Wordpress, Phpboost, Prestashop, Joomla.

Frameworks : Symfony, Yii.

Méthodes : Merise, Uml 2.0

Plus : Création des applications Android et facebook , Intégration de page html/css en thème Cms, Référencement naturel



Mes compétences :

Webmaster

Php

Développeur

.Net

Informaticien