Oussama KIRAD

KAIZEN ENGINEERING est une société d’engineering et de réalisation de constructions.

-Construction en béton armé

-Construction métallique

-Construction modulaire (charpente métallique légère)



*Stratégie



• Être un vrai et solide partenaire dans le développement du pays.

• L'objectif principal est la qualité du service la plus élevée possible et la satisfaction du client.

• Transfert de savoir faire au niveau de son personnel mais également au niveau de ses principaux clients.



*Savoir-faire

1 /Engineering

Etudes spécialisée dans le calcul, la conception, l’optimisation et les études d’exécution de toute structure (béton arme et charpente métallique) pour le bâtiment et le génie civil.

Bâtiments d'habitations, administratifs d'enseignement et médicaux sociaux.

Salles polyvalentes, Aérogares et salles culturelles.

Bâtiments industriels, agricoles Unités de production diverses, Entrepôts frigorifiques et Unités de stockage.

Etude et conception des fondations d’éoliennes et des structures pour panneaux photovoltaïques.

Etude génie civil des postes électriques, terrassement, bâtiments et supports métalliques.

Infrastructures, VRD, Travaux souterrains et spéciaux, Parkings (enterrés, silos, de surface).

Notre prestation d’ingénierie comprend :



Assistance à la maîtrise d'ouvrage

• L’assistance aux concepteurs.

• La réalisation des études préliminaires, avant projet et ingénierie détaillée.

• La recherche économique optimale.

• La réalisation des calculs statiques et dynamiques.

• La réalisation de l’ensemble des plans d’exécution des ouvrages.

• L'assistance en phase chantier et suivi de projet



Maîtrise d'œuvre en équipe avec un partenaire architecte

• Maîtrise d'œuvre générale.

• Maîtrise d'œuvre technique.

• Maîtrise d'œuvre partielle.

• La sous-traitance

Ingénieur conseil

• Études d'exécution spécialisées.

• Assistance aux entreprises.

• Expertise technique.

• Diagnostic de structures.

2 / Réalisation

Gros œuvre

• Travaux de terrassement.

• Travaux d’infrastructure et superstructure.

• Extensions de bâtiments existants.



Corps d’états secondaires

Travaux de revêtements.

Travaux d’étanchéité, isolation, plomberie sanitaire et chauffage centrale.

Travaux de peinture et vitrerie.

Installations électriques et montage d’appareillage de protection (vol et incendie).

Travaux de menuiserie (métallique, bois, aluminium,….).



3 / Construction métallique

Structures métalliques lourdes

Fabrication et montage de construction métallique, travaux de charpente: Bâtiments industriels, bâtiment à étages, hangars, parkings, maisons et supports métalliques, couverture et menuiserie, bardage, ponts roulants…

4 / Construction modulaire ou Structures métalliques légères

Etudes, Fabrication, livraison et installation des :

Cabines superposable ou juxtaposable pour différentes dimensions, maisons et chalets préfabriquées ou démontables sur mesure.

Shelters (bâtiment industriel léger)

Cabines saharienne, cabines de chantier (loge gardiennage, bureau, hébergement et salle d’eau) clé en mains.





Mes compétences :

Savoir faire

Solution sur mesure

Réactivité

Gestion de l'urgence

Prix compétitifs

Souplesse d'exécution

Proffessionnalisme

Construction métallique

Béton armé