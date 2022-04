Oussama LAASSILIA, Ingénieur d'Etat en Géotechnique - Hydraulique, lauréat de l'Ecole des Mines de Rabat (Ex ENIM), titulaire d'un Master Eau et Environnement de la FST de Marrakech. J'ai participé à la réalisation de 5 projets pendant une durée de 15 mois, au sein de sociétés leaders dans leurs domaines (LPEE, NOVEC, S2G, OCP, RADEEMA, ONHYM, ...). J'ai pu acquérir une formations polyvalente dans les domaines du BTP, l'Eau et l'Environnement. Rigoureux et dynamique, je souhaite intégrer une entreprise pour pouvoir partager et parfaire mes compétences.



Mes compétences :

SIG

Management

Hydraulique

Environnement

Géotechnique

Géologie