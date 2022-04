Oussama LAAYATI

Fraichement diplômé je suis actuellement à la recherche d’un premier emploi me permettant de donner une nouvelle dimension à ma carrière professionnelle en qualité d’ingénieur d’état en Génie Electrique

Grâce aux formations suivies et aux stages effectués je suis capable à :

Etudier et dimensionner des parcs éoliens et solaires (PV et CSP).

Automatiser et superviser une installation en intégrant une communication sans fil.

Réaliser et mettre en œuvre des systèmes de conversion statique de l’énergie électrique,

Modéliser un système multi-physique intégrant des capteurs des actionneurs et leurs commandes.

Optimiser la consommation d’énergie d’une installation en en intégrant les énergies alternatives et des systèmes de stockage

Appliquer des méthodes de gestion et de suivi des projets (6 SIGMA).

Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires relatives à l'environnement et la sécurité.

Sensibiliser et suivre le plan de formation des équipes en matière de qualité et de sécurité.

Standardiser et établir des plans de la maintenance préventive.



Mes compétences :

Management

Modélisation

Gestion budgétaire

Amélioration continue

AMDEC

Python

DMAIC

Caneco

Six Sigma

VHDL

AutoCAD

Catia v5

Microsoft Project

Labview

SQL

PHP

Dialux

Java

MATLAB

GPAO

Simulation numérique

Node.js

Energie solaire

Energie éolienne

Electronique embarquée

Domotique

Energies renouvelables

GMAO

Réseaux informatiques & sécurité

Automatismes industriels

Electrotechnique

Scada

Instrumentation

Continuous Improvement

FMECA

Team Management

Adobe Photoshop

Allen-Bradley

C Programming Language

CATIA

Cascading Style Sheets

Gantt Project

HTML

JScript

Nodered

Odoo

Oracle

Personal Home Page

Python Programming

Solidworks

Visual Basic for Applications