Oussama LABIADH

Une véritable chance : travailler chez des leaders



européens.



Après un début de carrière dans l’industrie



automobile, chez FAURECIA (6 mois) un



équipementier français bien positionné sur le



marché européen, une opportunité c’est ouverte pour



moi chez LEONI, n° 1 en Europe dans l’industrie de



câblage.



Durant deux ans j’ai développé et amélioré mes



connaissances et ainsi j’ai identifié les grands



traits de mon parcours professionnel.





Mon changement de voie vers les énergies



renouvelables était initialement prévu depuis



l’obtention de mon diplôme d’ingénieur, mais le



marché Tunisien n’était pas encore développé.





J’ai profité de ce laps de temps pour faire un



master professionnel en entreprenariat et création



d’entreprise, l’unique façon de se diriger vers un



profil technico-commercial.



Une véritable occasion s’est offerte à moi chez



DETANDT-SIMON, mon employeur actuel, en tant



qu’Ingénieur Photovoltaïque chargé d’affaires et



développement produits.





Un véritable défi pour moi, développer un produit



dans un tout nouveau marché et réussir en



international.





J’espère bien réussir cette mission, je suis



ambitieux, persévérant et impliqué.

____________________________________________________





Depuis mes années d’études je suis convaincu que



l’esprit de développement durable est l’avenir



d’aujourd’hui.



Chez DETANDT SIMON, une société belge basé à Mons,



Je travaille sous l’entité DS SOLAR qui représente



le département photovoltaïque.



Aujourd’hui en tant qu’Ingénieur chargé d’affaires,



j’effectue les taches suivantes :



• Optimaliser les gammes de produits pour la



Tunisie et le Maghreb en général.



• Assurer les liens techniques avec les fournisseurs.



• Assurer une veille technique



• Réaliser des études techniques, des devis et des offres pour nos clients installateurs.



• Sourcing International : fabricants des modules, des cellules, des onduleurs, …



• Études comparatives des prix et de la qualité.



• Répondre aux questions techniques posées par les délégués, les clients professionnels et les poseurs.



• Suivis de chantiers ou la compétence des intervenants est insuffisante.



• Participer aux aspects techniques du service après vente et des remontées d’informations diverses des clients.



• Participer aux foires, salons et actions commerciales.



• Développer des outils support de commercialisation à l’attention des délégués et clients revendeurs.

____________________________________________________



Mes compétences :

Développement durable

ENERGIES RENOUVELABLE

Photovoltaïque

Solaire

Solaire photovoltaïque