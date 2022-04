Oussama LAOUAMRI

Détenteur d’un diplôme d’ingénieur en informatique et puis d’un magister en génie logiciel. Je suis aussi titulaire d’un doctorat en informatique spécialité systèmes et logiciel de l’Institut National Polytechnique (INP) de Grenoble, Décembre 2005. Entre Janvier 2006 et Mai 2010, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur de recherche et développement chez DeFacTo technologies, une start-up dans le secteur de l'EDA (Electronic Design Automation). Actuellement, et depuis Juin 2010, je suis ingénieur de recherche et développement chez Mentor graphis, Cette société compte parmi les leaders mondiaux du marché de l'automatisation de la conception électronique (EDA).



Ma thèse de doctorat au sein du laboratoire LCIS (Laboratoire de Conception et d'Intégration de Systèmes) de l’INPG était multidisciplinaire (informatique, administration réseaux, testabilité des systèmes sur puce). Ce travail de thèse a permis de proposé une architecture de test dénommée SNMP/1500 visant à réduire le coût global du test des systèmes sur puce. Elle se fonde sur une approche de la conception en vue de test (DFT : Design For Test) qui pend en compte des fonctions d’administration réseau directement sur le circuit. Ce qui rend possible le test et la surveillance à distance des blocs IP intégrés dans les SoCs. Signalons qu’un brevet relatif à cette méthodologie de test a été déposé au niveau international par l’INPG de grenoble. Ainsi, plusieurs publications et des communications dans des conférences et des revues de renommée internationale ont démontré l’intérêt de l’approche.



Pendant la période de ma thèse, j’ai eu aussi des activités d'enseignement se répartissent entre le génie logiciel (UML, compilation) , langage de programmation C++ et réseaux (routage, commutateurs, SNMP).



Mes compétences :

MFC

C++

UML

C