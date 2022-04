Oussama MAHFOUD

La Société Chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire - SCIF-



Mes compétences :

tracage sur tole

suivi production & projet

operateur machine numerique se societe unilever

soudage de machine et automatique

Montage Déchapement et controle par radio de socié

Montage Automobile & suivi de société somaca rena

ouvrier polyvalent en construction metallique ITA

Dessinateur AutoCad 2D&3D Ecole Action Thecnique C

Preparateur & Suivi De Production société SCIF

Montage et soudage par machine