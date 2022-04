Oussama MEDIOUNI

Durant mon cursus, j’ai diversifié mes expériences professionnelles afin de mettre en pratique différents aspects de ma formation en génie civil. Mon premier stage était au sein d’une entreprise de VRD, cette expérience m’a initié à la conduite de travaux et l’environnement du chantier. Mon second stage était orienté étude et conception. Et enfin mon stage de fin d’étude au sein de GTR filiale de COLAS m’a permis de développer mes compétences managériales, en intervenant dans la planification du chantier, et d’affirmer mon leadership au sein d’une équipe. En effet, durant ce stage, j’ai mis à l’épreuve ma rigueur, ma capacité d’adaptation et mes qualités relationnelles.

Mon ambition est de gérer des projets de bout en bout en mettant en œuvre mon sens organisationnel et mes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Etude de tracé routier

Dimensionnement des structures en béton armé et bé

Dimensionnement des corps de chaussée

Assainissement et ingénierie réseau

Management des projets

Matériaux de chaussée

Dimensionnement des ouvrages d'art